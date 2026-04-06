Nepal Speaker: डोल प्रसाद अर्याल बने नेपाल संसद के नए अध्यक्ष, जानिए उनका दिलचस्प सफर

इस नियुक्ति को नेपाल की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आम जनता और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक गैर-पारंपरिक और जमीन से जुड़े नेता के स्पीकर बनने से सदन की कार्यवाही में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। सोमवार को दोपहर 1 बजे होने वाले संसद सत्र में अर्याल पहली बार आधिकारिक तौर पर सदन की अध्यक्षता करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह सदन में विभिन्न दलों के बीच कैसे समन्वय बिठाते हैं।