अमेरिका-ईरान के बाद शुरू होने वाला है एक और युद्ध? ताइवान में घुसे चीन के 9 फाइटर जेट, बढ़ी टेंशन

अभी एक दिन पहले ही ताइवान की नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो (NSB) ने दावा किया था कि सोशल मीडिया पर लोगों की सोच बदलने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद करीब 100 संदिग्ध अकाउंट्स ने 9 हजार से ज्यादा पोस्ट शेयर किए। इन पोस्टों में यह दिखाने की कोशिश हुई कि अमेरिका अब ताइवान का समर्थन कम कर रहा है और चीन-ताइवान के एक होने से शांति आएगी। NSB का कहना है कि अलग-अलग दिखने वाले ये अकाउंट एक ही तरह का कंटेंट एक साथ पोस्ट कर रहे थे, जिससे संगठित साजिश का शक बढ़ गया।