IRGC ने दी धमकी, ईरान पर अमेरिकी हमलों का दिया जाएगा करारा जवाब

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच बातचीत का आखिरी चरण चल रहा है और कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच डील होने की संभावना है। इसी बीच ईरान पर अमेरिका के हमले से दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन्स बिछाने वाली बोट्स को निशाना बनाया। CENTCOM के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स (Tim Hawkins) ने इन हमलों को सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी बताया। अब इन हमलों पर आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने अमेरिका को धमकी दे दी है।