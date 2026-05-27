इज़रायल ने लेबनान में की भारी बमबारी, बिछ गईं लाशें

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इज़रायली हमलों में 40 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों में भी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुर्ज अल-शमाली में 5 बच्चों और 6 महिलाओं सहित 16 अन्य घायल हो गए। कौथारियत अल-राज में 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। हबौच में 2 बच्चों और 3 महिलाओं सहित 10 लोग घायल हो गए। माराकेह में बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। सला में 2 लोग घायल हो गए।