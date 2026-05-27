गाजा में इजरायल को मिली बड़ी कामयाबी, हमास मिलिट्री विंग के नए कमांडर मुहम्मद ओदेह को मार गिराया

लेबनान में बढ़े इन हमलों के पीछे प्रधानमंत्री नेतन्याहू का वह हालिया निर्देश है, जिसमें उन्होंने सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ 'कार्रवाई की रफ्तार और तेज करने' को कहा था। यह निर्देश तब आया जब अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए कि बढ़ते ड्रोन हमलों के बीच वाशिंगटन ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के बड़े अभियान का समर्थन कर सकता है। एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इज़रायल हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह युद्ध में है और हाल के हफ्तों में 600 से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। उन्होंने साफ किया कि इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई की रफ्तार को किसी भी कीमत पर धीमी नहीं करने वाला है।