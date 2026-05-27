‘मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका परेशानी खड़ी करने वाली’, अमेरिकी सीनेटर ने साधा निशाना

अब्राहम अकॉर्ड्स (Abraham Accords) पर पाकिस्तान की खिलाफत के विषय में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम (Lindsey Graham) ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मुझे काफी समय से यह साफ लग रहा है कि मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका परेशानी खड़ी करने वाली है। इज़रायल के प्रति उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। यह निर्विवाद है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ईरानी सैन्य विमानों को रखा जा रहा है और इज़रायल के खिलाफ पाकिस्तानी उच्च अधिकारियों की पिछली बयानबाजी चिंताजनक है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि उन्हें इज़रायल पर भरोसा नहीं है, यह वीडियो भले ही एक साल पुराना हो, लेकिन मुझे डर है कि उनकी भावना अभी भी पहले जैसी ही है। इस संदर्भ में यह बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने के आह्वान का अब जवाब दे।"