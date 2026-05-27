नाइजीरियाई सेना ने 317 आतंकियों को किया ढेर, 221 लोगों की बचाई जान

अफ्रीकी देशों के लिए आतंकवाद (Terrorism) एक बड़ी समस्या बन गया है। नाइजीरिया (Nigeria) भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में देश में बढ़ रहे आतंकवाद को कम करने के लिए नाइजीरियाई सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। नाइजीरिया के रक्षा मुख्यालय ने हाल ही में घोषणा की है कि मई महीने में देशव्यापी सैन्य अभियानों में सेना को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है।