क्या इजरायल ने अमेरिका को इस युद्ध में खींचा? नेतन्याहू ने लाइव आकर दिया इसका जवाब

बातचीत के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर लिखा कि आज शाम इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके कई प्रभावों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस, ईरान, फ्रांस और ओमान सहित कई अन्य देशों के अपने समकक्षों से भी बातचीत की है, क्योंकि भारत पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर क्षेत्रीय सरकारों और प्रमुख साझेदारों के साथ लगातार संपर्क में है। इससे पहले दिन में जयशंकर ने यूएई की अंतरराष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशिमी से मुलाकात की, जिसमें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा हुई।