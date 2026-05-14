‘अपने ही परिवार की महिलाओं से बनवाए शारीरिक संबंध’, इजरायली बंधकों को हमास ने दी दर्दनाक सजा

7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों के बाद से हमास और अन्य फिलीस्तीनी सशस्त्र समूहों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अब एक स्वतंत्र इजरायली जांच ने दावा किया है कि हमलों और उसके बाद बंधक बनाए गए लोगों के खिलाफ हमास ने सुनियोजित यौन हिंसा का इस्तेमाल किया गया। लगभग 300 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं, पुरुषों और किशोरों को मानसिक रूप से तोडने के लिए यौन उत्पीडन और अपमान को हथियार बनाया गया। इसके अनुसार परिवारों और समूदायों में डर फैलाने के लिए लोगों को अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर भी मजबूर किया गया।