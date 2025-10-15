हमास ने 251 इजराइली नागरिकों को बनाया था बंधक, कितने लोग जिंदा वापस लौटे? विस्तार से जानें सबकुछ

हमास और अन्य फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए। इस हमले के दौरान हमास इजराइल से 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी में लेकर चला गया। जिनमें 70 से अधिक महिलाएं, 30 से अधिक बच्चे, 60 से अधिक सैनिक और कई विदेशी नागरिक शामिल थे।