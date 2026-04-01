पाकिस्तान में आया अब तक का सबसे बड़ा संकट, 63 प्रतिशत महंगा हुआ पेट्रोल, जनता दाने-दाने को तरसने पर मजबूर

इस बढ़ोतरी से खाने-पीने की चीजों के उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, जिससे खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। हालांकि, सरकार ने इन खतरों को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि वह IMF द्वारा तय की गई 152 अरब रुपये की सब्सिडी सीमा से बंधी हुई है।