पहले लगा 2 करोड़ का जुर्माना, अब बीच PSL से हुए बाहर, नसीम शाह का साथ नहीं छोड़ रहा बुरा समय

एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा था कि अगर नसीम शाह इस सीजन में फिट हो जाते हैं, तो वह वापस खेलते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन भविष्य को देखते हुए अब वह इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के दौरान ही उन्होंने पंजाब प्रांत पर एक ऐसा कमेंट कर दिया था, जिस पर उन्हें 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया था। नसीम कुछ महीने अपनी आधी सैलरी कटवा कर जुर्माना भरेंगे। हालांकि, जब उन पर जुर्माना लगा था तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर माफी भी मांगी थी और यह भी बताया था कि उनके सोशल मीडिया हैंडल से यह गलती हुई थी।