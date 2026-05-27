27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

फाइनल में पहुंचने के बाद RCB नहीं चाहेगी हैदराबाद की टीम से हो सामना, 2 बार टूट चूका है सपना

IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब वह 31 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताब डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 27, 2026

IPL 2016 Final

आईपीएल 2016 के दौरान फाइनल के डगआउट की तस्वीर (फोटो- IPL)

IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 का खिताबी मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि आरसीबी से मुकाबला कौन करेगा। हालांकि रेस में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals), गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीमें शामिल हैं।

हैदराबाद छीन चुकी है 2 बार खिताब

अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम दुआ कर रही होगी कि उनका सामने फाइनल में हैदराबाद की टीम से ना हो, क्योंकि यही वह टीम है जो दो बार उनसे खिताब छीन चुकी है। आपको बता दें कि आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है। पहली बार वह 2009 में खिताबी मुकाबले में पहुंची थी, जहां उसे हैदराबाद की फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स ने 6 रन से हराकर खिताब से दूर कर दिया था।

उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 2016 में फाइनल में पहुंची। यहां भी हैदराबाद की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 8 रन से हराकर खिताब से दूर कर दिया। 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरी बार फाइनल में पहुंची, लेकिन इस बार सामने पंजाब किंग्स थी, जिसे उन्होंने 6 रन से हराकर पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया।

अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंच चुकी है और दुआ करेगी कि उनके सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ना आए, क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उसने दो बार फाइनल खेला हैदराबाद के खिलाफ खेला है और दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा है।

फाइनल खेलने के लिए SRH को जीतने होंगे 2 मैच

आपको बता दें कि फाइनल में बची हुई एक जगह के लिए अभी सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें रेस में हैं। एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर होगी। इसके बाद एलिमिनेटर जीतने वाली टीम गुजरात टाइटंस से दूसरे क्वालीफायर में भिड़ेगी। फिर जो टीम दूसरा क्वालीफायर जीतेगी, वह खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी।

ये भी पढ़ें

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को कूटने से पहले RCB ने की थी मीटिंग, रजत पाटीदार ने बताया क्या था प्लान
क्रिकेट
Rajat Patidar While Playing Shot in Qualifier 1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

27 May 2026 08:35 am

Published on:

27 May 2026 08:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / फाइनल में पहुंचने के बाद RCB नहीं चाहेगी हैदराबाद की टीम से हो सामना, 2 बार टूट चूका है सपना

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को कूटने से पहले RCB ने की थी मीटिंग, रजत पाटीदार ने बताया क्या था प्लान

Rajat Patidar While Playing Shot in Qualifier 1
क्रिकेट

RCB की जीत के लिए मैच में राधा नाम जप कर रही थीं अनुष्का शर्मा, फाइनल में पहुंचते ही विराट कोहली ने दौड़ कर लगाया गले

IPL 2026 RCB Vs GT
बॉलीवुड

क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन? शुभमन गिल ने बताया किसकी थी गलती

gujarat titans
क्रिकेट

IPL 2026 Qualifier 1: रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में पहुंची RCB

RCB vs GT Qualifier 1 2026
खेल

RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा धर्मशाला में IPL इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य

RCB vs GT Qualifier 1 Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.