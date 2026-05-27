फाइनल में पहुंचने के बाद RCB नहीं चाहेगी हैदराबाद की टीम से हो सामना, 2 बार टूट चूका है सपना

IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 का खिताबी मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि आरसीबी से मुकाबला कौन करेगा। हालांकि रेस में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals), गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीमें शामिल हैं।