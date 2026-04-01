ईरान को UAE का खुलमखुल्ला चेतावनी, कहा- ‘होर्मुज स्ट्रेट’ को बंधक नहीं बनाया जा सकता, नहीं खोला तो भयावह परिणाम होंगे’

गर्गश ने याद दिलाया कि होर्मुज दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा सप्लाई का रास्ता है। इसलिए, अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समझौते में इस मार्ग से सुरक्षित आवाजाही की गारंटी जरूर होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके मिसाइल–ड्रोन हमलों पर रोक का इंतजाम नहीं हुआ, तो पूरा मध्य-पूर्व और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आगे बहुत भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। UAE इसके लिए तैयार है… वह यूएस के साथ है।