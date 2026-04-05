ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका को कितना नुकसान? कितने सैनिकों की मौत और कितने घायल

इस पूरे संघर्ष में ईरान का सबसे बड़ा हथियार होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना रहा। इसके बंद होते ही कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी के मुताबिक, इस रास्ते को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को हर दिन करीब 2 बिलियन डॉलर (लगभग 18,400 करोड़ रुपये) खर्च करने पड़ रहे हैं।