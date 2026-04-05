6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका को कितना नुकसान? कितने सैनिकों की मौत और कितने घायल

US-Iran War: ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका को कितना नुकसान और कितने सैनिकों की मौत और कितने घायल हुए, आइए सब कुछ जानते हैं…

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Apr 04, 2026

trump

ईरान युद्ध में बड़ा खुलासा: अमेरिका के मारे गए इतने सैनिक (सोर्स: ANI और AI जनरेटेड इमेज)

US-Iran War Update: 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस महायुद्ध में जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक साथ मिलकर हमला किया, वहीं ईरान ने भी इसका जोरदार जवाब दिया है। अब इस जंग के 35 दिनों बाद पहली बार अमेरिका को हुए नुकसान के आंकड़े सामने आए हैं, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है।

पेंटागन के मुताबिक, ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के तहत अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 365 जवान घायल हुए हैं। ये आंकड़े रक्षा विभाग के डिफेंस कैजुएल्टी एनालिसिस सिस्टम (DCAS) में दर्ज किए गए हैं, जिससे इनकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है।

डीसीएएस में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, घायल सैनिक विभिन्न सैन्य शाखाओं से हैं। इनमें सबसे अधिक 247 सैनिक अमेरिकी थलसेना (आर्मी) से हैं, जबकि नौसेना (नेवी) के 63, वायु सेना (एयर फोर्स) के 36 और मरीन कॉर्प्स के 19 जवान घायल हुए हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के जारी होने से इस संघर्ष की वास्तविक गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब तक हताहतों के बारे में केवल अनुमान ही लगाए जा रहे थे, लेकिन पेंटागन द्वारा पुष्टि के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई है।

डीसीएएस क्या है? इसे भी समझे…

दरअसल, डीसीएएस (DCAS) एक ऐसा सिस्टम है, जिसे डिफेंस मैनपावर डेटा सेंटर संभालता है। इसका काम अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए सैनिकों से जुड़ी सही और पक्की जानकारी देना है। इसमें उन सभी सैनिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो किसी सैन्य अभियान में मारे गए, घायल हुए, लापता हैं या किसी तरह चोटिल हुए हैं।

यह सिस्टम अलग-अलग सैन्य विभागों से मिली रिपोर्ट को इकट्ठा करता है, ताकि जो आंकड़े जनता के सामने आएं, वे पूरी तरह सही और भरोसेमंद हों।

इस डेटाबेस में युद्ध, सेना की शाखा, नुकसान के प्रकार और साल के हिसाब से पूरी जानकारी मिलती है। साथ ही, इसमें जरूरी समझाने वाली जानकारी और नोट्स भी दिए जाते हैं, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है।

इकनॉमिक दृष्टि से अमेरिका को कितना नुकसान?

एक्सपर्ट्स और BBC की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के शुरुआती 2 हफ्तों में ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों और हथियारों को करीब 800 मिलियन डॉलर (लगभग 7,360 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। आगे चलकर यह नुकसान बढ़कर लगभग 2.9 बिलियन डॉलर (करीब 26,680 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है।

इस पूरे संघर्ष में ईरान का सबसे बड़ा हथियार होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना रहा। इसके बंद होते ही कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी के मुताबिक, इस रास्ते को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को हर दिन करीब 2 बिलियन डॉलर (लगभग 18,400 करोड़ रुपये) खर्च करने पड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! भारत जा रहा ईरान का ऑयल टैंकर चीन की तरफ मुड़ गया, सामने आई बड़ी वजह
विदेश
iran-china-inadia

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

04 Apr 2026 11:17 pm

Hindi News / World / ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका को कितना नुकसान? कितने सैनिकों की मौत और कितने घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

US Pilot Rescued In Iran
विदेश

युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

Mojtaba Khamenei
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, यूएई और कुवैत पर दागे ड्रोन्स और मिसाइलें

Iran launches missiles and drones on UAE and Kuwait
विदेश

’45 दिन का सीजफायर’, ईरान ने मध्यस्थता कर रहे देशों को भेजा प्रस्ताव, क्या मान जाएंगे ट्रंप?

Donald Trump
विदेश

युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए कतैब हिज़बुल्लाह आया आगे, अमेरिका-इज़रायल को दे दी बड़ी धमकी

Kataib Hezbollah
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.