खामेनेई की मौत से होर्मुज की घेराबंदी तक… वो अहम मोड़ जिन्होंने बदला ईरान युद्ध, आज ट्रंप की डेडलाइन

Iran US War Update: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन हालात थमने के बजाय और गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई डेडलाइन आज खत्म होने वाली है, जिसके तहत ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने को कहा गया था। इस बीच, आइए जानते हैं इस जंग के वे अहम मोड़, जिन्होंने पूरे संघर्ष की दिशा बदल दी।