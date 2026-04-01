पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम बच्चियों के साथ घिनौना खेल, हिंदू-ईसाई बेटियों के साथ वर्षों से हो रहा ये काम

हाल ही में APPG ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इस्लामाबाद की ‘कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (CDA) उन बस्तियों को हटाने की तैयारी में है, जहाँ ज़्यादातर गरीब ईसाई परिवार रहते हैं। कई इलाकों के लोगों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। APPG ने चेतावनी दी कि बिना वैकल्पिक घर दिए या कानूनी सुरक्षा उपायों के, इस तरह बेदखली करना पाकिस्तान के संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन हो सकता है। समूह ने सरकार और CDA से अपील की कि वे इन कार्रवाइयों को रोकें और प्रभावित परिवारों से बातचीत करें।