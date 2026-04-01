महज 75 मीटर दूर नहीं गिरी होती मिसाइल तो परमाणु बदल देता दुनिया का नजारा, अमेरिका-इजराइल के हमले से सब हैरान

बता दें कि इससे पहले ईरान ने इस मामले को लेकर आईएईए को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें चेतावनी दी कि अगर ऐसे हमले जारी रहे, तो इससे रेडियोएक्टिव रिसाव का खतरा बढ़ सकता है, जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।