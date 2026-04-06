क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भारत से ईरान मांग रहा भारी-भरकम टैक्स, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक करीब 7 लाख 30 हजार भारतीय मध्य पूर्व से वापस लौट चुके हैं। जो लोग अभी वहां फंसे हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कतर एयरवेज सोमवार को भारत के लिए 8 से 10 उड़ानें चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पहुंच सकें।