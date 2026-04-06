ट्रंप की धमकी और नई डेडलाइन के बाद धड़ाम से गिरी साऊथ कोरिया की करेंसी, भारत पर क्या होगा असर?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, साऊथ कोरिया की करेंसी गिरने से भारत को तुरंत कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। लेकिन यह एक संकेत जरूर है कि दुनिया में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ दूर का तमाशा नहीं है। होर्मुज का तनाव, तेल की महंगाई और एशियाई करेंसियों की कमजोरी, ये सब मिलकर भारत की जेब पर असर डाल सकते हैं।