ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों पर भी तीखा हमला बोला। ट्रंप ने 5 अप्रैल को कहा था कि 7 अप्रैल को ईरान में 'पावर प्लांट डे और ब्रिज डे' होगा, जो साफ तौर पर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी थी। ट्रंप ने दावा भी किया कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और 6 अप्रैल को समझौता हो सकता है। ईरान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि डेडलाइन और युद्ध की धमकी बातचीत के माहौल से मेल नहीं खाती।