Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर कई सवाल और अनिश्चितताएं हैं। बाकाई ने कहा- जिस इलाके में अमेरिकी पायलट के मौजूद होने का दावा किया गया था, वह कोहगिलुयेह और बोयर-अहमद प्रांत था। वह उस इलाके से काफी दूर है, जहां उन्होंने मध्य ईरान में अपनी सेना को उतारने की कोशिश की थी या उतारना चाहते थे।