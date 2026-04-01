सभी को सुबह 5.30 बजे का इंतजार, अमेरिका ने दिया एक और अल्टीमेटम, ईरान के पास क्या बचा विकल्प?

व्हाइट हाउस की आखिरी चेतावनी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारतीय समय अनुसार, बुधवार को सुबह 5.30 बजे तक की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर मंगलवार (7 अप्रैल) की आधी रात तक ईरान समझौता नहीं करता है तो अमेरिका हमला करेगा। इस दौरा अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। जिसमें पॉवर प्लांट और पुल शामिल हैं। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज की स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को खोलने या जहन्नुम देखने की सीधी चेतावनी दी है।