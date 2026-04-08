होर्मुज खोलने का प्लान फेल! UNSC में पास नहीं हो सका बहरीन का प्रस्ताव

होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका का अल्टीमेटम भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5.30 बजे खत्म हो रहा है। अमेरिका का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में रणनीतिक समुद्री रास्ते को खोलने के संबंध में वोटिंग हुई है। होर्मुज स्ट्रोट को खोलने को लेकर बहरीन की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया। जिसकी वजह से बहरीन का प्रस्ताव पेश नहीं हो सका। प्रस्ताव फेल होने पर बहरीन ने इसकी कड़ी आलोचना की है।