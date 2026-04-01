ईरान-अमेरिका शांति वार्ता पर संकट: दो शर्तों पर अड़ा तेहरान, कहा- पहले ये पूरा करो

Mohammad Bagher Ghalibaf (Photo - ANI)
Mohammad Bagher Ghalibaf on US-Iran peace talks: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की संभावनाओं को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि तेहरान की ओर से दोहराया गया है कि बातचीत शुरू होने से पहले पूर्व शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच सहमत हुए दो उपाय अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संवाद से पहले इन मुद्दों पर प्रगति आवश्यक है।
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर गालिबाफ ने लिखा, 'दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए दो उपाय अभी तक लागू नहीं किए गए हैं-लेबनान में युद्धविराम और वार्ता शुरू होने से पहले ईरान की जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई। बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों मामलों को पूरा किया जाना चाहिए।'
मध्य-पूर्व में शांति प्रयासों के बीच यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम समझौता अधर में लटका हुआ है। तेहरान का कहना है कि इस युद्धविराम में लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों को रोकना भी शामिल है।
वहीं, वाशिंगटन और इजरायल का दावा है कि युद्धविराम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लागू नहीं होता। इस असहमति ने राजनयिक प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है और युद्धविराम टूटने के जोखिम को बढ़ा दिया है।
इसी बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ वार्ता में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। अपनी रवानगी से पहले उन्होंने कहा, 'हम बातचीत के लिए उत्सुक हैं। मुझे लगता है कि यह सकारात्मक होगी। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, यदि ईरान सद्भावना के साथ बातचीत करने को तैयार है, तो हम निश्चित रूप से खुले मन से उसका स्वागत करेंगे।'
हालांकि, उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी कि यदि तेहरान वार्ता के दौरान गलत इरादे से काम करने का प्रयास करता है, तो वाशिंगटन इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं देगा।
गौरतलब है कि मध्य-पूर्व में एक महीने से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठक होगी। यह बैठक अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के लिए तत्काल युद्धविराम समझौते के बाद हो रही है।
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