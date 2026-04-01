ईरान-अमेरिका शांति वार्ता पर संकट: दो शर्तों पर अड़ा तेहरान, कहा- पहले ये पूरा करो

Mohammad Bagher Ghalibaf on US-Iran peace talks: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की संभावनाओं को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि तेहरान की ओर से दोहराया गया है कि बातचीत शुरू होने से पहले पूर्व शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच सहमत हुए दो उपाय अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संवाद से पहले इन मुद्दों पर प्रगति आवश्यक है।