पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट, कहा-दुनिया का सबसे शक्तिशाली रिसेट

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ वार्ता से पहले ईरान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई, जिसके मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वालों से तेहरान रियाल में ट्रांजिस फीस वसूलेगा। इसके लिए अहम प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष के मुताबिक, यह प्रस्ताव भुगतान प्रणाली बदलने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उसका यह कदम डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।