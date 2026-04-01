डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए और तेहरान ने कर दिया बड़ा ऐलान, होर्मुज पर ‘रियाल’ में टोल वसूलेगा ईरान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कहा था कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों के गुजरने की अनुमति देने में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे बेईमानी भी कह सकते हैं। हमारा समझौता ऐसा बिल्कुल नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी उन मीडिया रिपोर्टों के बीच आई है, जिनमें कहा गया है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सिर्फ कुछ ही जहाज गुजर पाए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।