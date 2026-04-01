9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Israel-Lebanon Conflict: लेबनान में इजरायली हमले पर रूस का आया बड़ा बयान, कहा- पटरी से उतर सकती है वार्ता

Russia warn Israel on Lebanon attack: अमेरिका-ईरान युद्धविराम पर रूस की चेतावनी, लेबनान में इजरायली हमलों की आलोचना, EU और फ्रांस ने भी सीजफायर में लेबनान को शामिल करने की मांग की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 09, 2026

sergey lavrov

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। (फोटो - IANS)

US-Iran ceasefire: ईरान के साथ 7 अप्रैल को अमेरिका के साथ जारी युद्धविराम को लेकर रूस की तरफ से चेतावनी भरा अहम बयान आया है। रूस ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची के साथ फोन पर बातचीत में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने युद्धविराम का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सफल शांति वार्ता की उम्मीद भी जताई और समाधान खोजने में सहायता करने के लिए रूस की प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने फारस की खाड़ी की स्थिति पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के सैद्धांतिक रुख के लिए धन्यवाद दिया। वहीं, दोनों नेताओं की बातचीत का विवरण साझा करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, 'मॉस्को का दृढ़ विश्वास है कि इन समझौतों का क्षेत्रीय आयाम है और विशेष रूप से ये लेबनान पर लागू होते हैं।'

एक अन्य बयान में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने लेबनान में इजरायली कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की आक्रामक कार्रवाइयां वार्ता प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती हैं।

युद्धविराम में लेबनान को शामिल करें: EU

इससे पहले अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम में लेबनान को शामिल किए जाने की मांग यूरोपीय संघ की ओर से भी की गई है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए कहा कि युद्धविराम केवल अमेरिका-ईरान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों से युद्धविराम कमजोर पड़ रहा है।

इजरायली हमले से युद्धविराम पर खतरा: फ्रांस

इजरायल के हमलों की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी कड़ी आलोचना की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने इन जानलेवा हमलों को लेकर फ्रांस की पूरी एकजुटता दिखाई। लेबनानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से वार्ता के फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ये हमले हाल ही में हुए सीजफायर के बने रहने के लिए सीधा खतरा हैं। लेबनान को इस सीज़फायर के तहत पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए।'

ये भी पढ़ें

युद्ध विराम समझौते के बाद ईरान का चौंकाने वाला फैसला, होर्मुज से एक दिन में गुजरेंगे सिर्फ 15 जहाज़!
विदेश
mojtaba khamenei

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

09 Apr 2026 09:22 pm

Published on:

09 Apr 2026 09:21 pm

Hindi News / World / Israel-Lebanon Conflict: लेबनान में इजरायली हमले पर रूस का आया बड़ा बयान, कहा- पटरी से उतर सकती है वार्ता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

पाकिस्तानः PM और सेना प्रमुख को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग, पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश

Shehbaz Sharif
विदेश

11 साल की बच्ची से लेकर 16 साल की लड़की तक, ब्रिटेन में पाकिस्तानियों का घिनौना खेल, अब खुला सबसे बड़ा राज

Afghanistan Pakistan Airstrike
विदेश

‘ट्रिगर पर है हमारी उंगली…’ इजरायल की लेबनान में तबाही पर भड़का ईरान, राष्ट्रपति की खुली चेतावनी, कहा- ‘बातचीत का कोई मतलब नहीं’

Iran President Warning to Israel
विदेश

ट्रंप के खुलासे से मची हलचल: ईरान युद्ध में चीन-पाकिस्तान का ‘सीक्रेट प्लान’ बेनकाब

Donald Trump Iran Update
विदेश

‘आतंक का आका है पाकिस्तान, उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं…’ इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले इजरायल का विस्फोटक बयान

Israeli Ambassador Statement on Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.