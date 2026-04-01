9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

युद्ध विराम समझौते के बाद ईरान का चौंकाने वाला फैसला, होर्मुज से एक दिन में गुजरेंगे सिर्फ 15 जहाज़!

US Iran temporary peace agreement: अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर बढ़ा विवाद। ईरान ने सीमित सीमित संख्या में जहाजों के गुजरने की शर्तें रखीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 09, 2026

mojtaba khamenei

मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा (ANI)

Iran on hormuz Strait: अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल को दो सप्ताह के लिए युद्धविराम समझौते पर सहमति बनी थी। इस अस्थायी शांति समझौते में अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की बात कही थी, लेकिन अब इसको लेकर ईरान के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। दरअसल, यह दावा रूस की समाचार एजेंसी 'तास' ने किया है।

रूसी समाचार एजेंसी के दावे के मुताबिक, ईरान शांति समझौते की शर्तों के तहत होर्मुज स्ट्रेट से एक दिन में सिर्फ 10-15 जहाजों को ही गुजरने देगा। इसके लिए जहाजों को ईरानी अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी और संभवतः अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी करनी पड़ेंगी।

हालांकि, इससे पहले आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान सीजफायर समझौते के तहत दो सप्ताह तक जहाजों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ईरान की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो यह अमेरिका और उनके सहयोगियों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, वह भी तब जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में होने जा रही है।

होर्मुज को लेकर नया नक्शा जारी

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया नक्शा जारी किया है। इसका मकसद होर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों से जहाजों को बचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक, आमतौर पर जहाज ओमान के किनारे से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें ईरान के किनारे से गुजरने की सलाह दी गई है, ताकि बारूदी सुरंग वाले इलाकों से बचा जा सके।

युद्धविराम सीमित नहीं रहना चाहिए: EU

उधर, ईरान द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन के आरोपों और इस्लामाबाद में होने वाली दोनों देशों की बैठक से पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से बड़ी मांग की गई है। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम सिर्फ वहीं सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे लेबनान तक भी बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि लेबनान के समूह हिज़बुल्लाह को भी हथियार छोड़ने चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल की हाल की कार्रवाइयों से युद्धविराम कमजोर पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

युद्ध विराम उल्लंघन के दावे के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा-अपने वादे का सम्मान करता है तेहरान
विदेश
Iran Deputy FM Saeed Khatibzadeh on iran us ceasefire.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

09 Apr 2026 07:07 pm

Hindi News / World / युद्ध विराम समझौते के बाद ईरान का चौंकाने वाला फैसला, होर्मुज से एक दिन में गुजरेंगे सिर्फ 15 जहाज़!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

इजरायल के ‘युद्ध विराम उल्लंघन’ पर ईरान से आई कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- जवाबी कार्रवाई की जाएगी

Mohammad Bagher Ghalibaf
विदेश

‘हम चुन-चुनकर मारेंगे!’ लेबनान में तबाही के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी धमकी

Benjamin Netanyahu
विदेश

दुनिया पर मंडराया सुपर एल नीनो का खतरा! 2026 में टूट सकते हैं गर्मी के सारे रिकॉर्ड, NOAA ने जारी की बड़ी चेतावनी

Super El Niño 2026
विदेश

युद्ध विराम उल्लंघन के दावे के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा-अपने वादे का सम्मान करता है तेहरान

Iran Deputy FM Saeed Khatibzadeh on iran us ceasefire.
विदेश

‘लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे’, इजराइली हमले के बाद ईरान की बड़ी घोषणा, अमेरिका को लेकर भी जारी किया बयान

Iran's President Masoud Pezeshkian
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.