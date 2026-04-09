युद्ध विराम उल्लंघन के दावे के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा-अपने वादे का सम्मान करता है तेहरान

Middle East: अमेरिका और ईरान ने 7 अप्रैल को दो सप्ताह के लिए युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्ष दस बिंदुओं पर सहमत हुए हैं। हालांकि, इस समझौते की तीन शर्तों के उल्लंघन के आरोप के बावजूद ईरान शांति वार्ता के लिए तैयार है। इस संदर्भ में, ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबज़ादेह ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि हालिया ईरानी सैन्य कार्रवाई जारी उकसावों का आवश्यक जवाब थी। इस्लामाबाद की मध्यस्थता में किए गए राजनयिक प्रयासों ने स्थिति को स्थिर करने में मदद की। इसके बाद कुछ बार बातचीत हुई और पाकिस्तान के माध्यम से संदेश भी भेजे गए।