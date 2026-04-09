ईरान-अमेरिका सीजफायर के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अचानक दो दिन की छुट्टी

इसी के तहत इस्लामाबाद और रावलपिंडी प्रशासन ने 9 और 10 अप्रैल के लिए छुट्टी घोषित की है। यह अवकाश बेहद कम समय के नोटिस पर घोषित किया गया है। हालांकि इस छुट्टी के कारणों का उल्लेख स्थानीय प्रशासन या पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं किया गया है। पाकिस्तान में जिस स्थान पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल रुकेंगे, वहां रेड ज़ोन घोषित कर क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रेड ज़ोन स्थित होटलों को भी सरकार के निर्देश के बाद खाली करा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार शाम तक इन होटलों में केवल विदेशी प्रतिनिधिमंडल और सुरक्षाकर्मी ही रहेंगे। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, अस्पताल, बिजली और गैस की सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।