Donald Trump Supports Israel: लेबनान में इजरायल के हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बड़ा बयान, कहा- हिजबुल्लाह सीजफायर में नहीं शामिल

बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायल राष्ट्रपति ट्रंप के इस निर्णय का समर्थन करता है कि ईरान के खिलाफ हमले को दो सप्ताह के लिए निलंबित किया जाए, बशर्ते कि तेहरान तुरंत स्ट्रेट खोल दे और अमेरिका, इजराइल और क्षेत्र के देशों पर सभी हमले रोक दे। इजरायल अमेरिका के उस प्रयास का भी समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान अमेरिका, इजरायल, ईरान के अरब पड़ोसी और पूरी दुनिया के लिए अब कोई न्यूक्लियर, मिसाइल या आतंकवादी खतरा न बने।