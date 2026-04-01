Iran War: रूस-चीन नहीं, उत्तर कोरिया बना ईरान का मददगार? अमेरिका-इजरायल की बढ़ाई मुश्किलें, रिपोर्ट में खुलासा

North Korea’s Crucial Role in Iran’s Military Build-Up: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को एक महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन मध्य-पूर्व में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और इजरायल को भी अंदाजा नहीं था कि उनके हमलों का ऐसा पलटवार होगा, जिससे न सिर्फ दुनिया के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यह जंग उनके लिए भी गले की फांस बन जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जंग में जिन हथियारों के दम पर ईरान ने अमेरिका और इजरायल जैसे देशों को चुनौती दी है, वे रूस या चीन से नहीं, बल्कि किसी अन्य देश की मदद से हासिल किए गए हैं?