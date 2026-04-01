US-Israel-Iran War पर रूस की आई प्रतिक्रिया, कहा- चेर्नोबिल से भी विनाशकारी हो सकते हैं परिणाम

तनाव कम करने के अपने प्रयासों के तहत मॉस्को ने कहा कि वह ईरान को लेकर तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन सहित कई देशों के प्रयासों का स्वागत करता है। मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के 2 अप्रैल के हालिया बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इज़रायल से युद्ध रोकने का आह्वान किया था। उन्होंने ईरान से भी अपील की थी कि वह आक्रमण के बाद अपने पड़ोसियों पर किए गए हमलों को रोके।