BREAKING NEWS: ईरान-अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार, 2 हफ्ते तक नहीं होंगे हमले

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हमें ईरान की ओर से 10 सूत्रीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमारा मानना ​​है कि यह बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। अमेरिका और ईरान के बीच अतीत में विवाद का कारण रहे लगभग सभी विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। हालांकि, दो हफ्तों की यह अवधि इस समझौते को अंतिम रूप देने और उसे पूर्ण करने का अवसर प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और साथ ही मध्य-पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि एक लंबे समय से चली आ रही यह समस्या अब समाधान के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस मामले पर अपना ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।