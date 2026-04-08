US-Iran War: हर तरफ से घिर गए थे ट्रंप, मजबूरी में करना पड़ा सीजफायर?

अमरीका में गैस की कीमत मार्च में 4 डॉलर तक बढ़ गई थी। तेल-गैस के दाम बढ़ने से दुनिया भर में शेयर बाजार और सोना-चांदी के भाव गिर रहे थे। इससे न केवल निवेशक, बल्कि आम लोग भी हलकान थे। शिपिंग कंपनियां डीजल महंगा होने के नाम पर 'यूएस सरचार्ज' लगाने लगी थीं। ढुलाई महंगी होने के चलते अमरीका सहित दुनिया भर में खाने-पीने की चीजें समेत अन्य सामान महंगे हो रहे थे। खाद का संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया (दुनिया का एक-तिहाई यूरिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर ही सप्लाई होता है। दुनिया भर में हवाई कंपनियों ने टिकट महंगा कर दिया। भारत सहित कई जगह गैस से चलने वाले प्लांट्स में उत्पादन कम या बंद हो गया। भारत के कई शहरों से मजदूरों का पलायन देखा गया।