ईरान युद्ध में 13,000 टारगेट तबाह, पर 13 US सैनिक शहीद, अमेरिका ने जंग से जुड़ी एक-एक बड़ी बात बताई

युद्ध में ईरान की हथियार फैक्टरियों का 90 प्रतिशत हिस्सा भी निशाना बना। खास बात ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े औद्योगिक ठिकानों का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ। कमांड और कंट्रोल नेटवर्क भी बुरी तरह बिखर गया।