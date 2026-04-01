अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, कहा- सीजफायर के लिए ईरान गिड़गिड़ाया

Pete Hegseth on Iran: ईरान-अमेरिकी सीजफायर के बाद दोनों देशों की तरफ से अपनी-अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में, सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने सीजफायर के लिए भीख मांगी और उसकी गुहार पर ही यह युद्धविराम हुआ। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने बड़े एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान की रणनीतिक संपत्तियों पर विनाशकारी हमले किए।