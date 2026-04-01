नेपाल के एक और पूर्व पीएम व उनकी पत्नी को क्यों गिरफ्तार करने का ऑर्डर हुआ जारी? रेड कॉर्नर नोटिस तक पहुंची बात

देउबा और उनकी पत्नी 26 फरवरी को सिंगापुर चले गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे। इसके एक हफ्ते बाद नेपाल में संसदीय चुनाव हुए, लेकिन देउबा ने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने जनवरी में ही नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।