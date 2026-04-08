‘अमेरिका साथ मिलकर काम करने को तैयार’, युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने ईरान को दे दिया बड़ा ऑफर

युद्ध विराम के लिए अभी दो हफ्तों का समय है। इस दौरान दोनों तरफ से आगे की बातचीत होगी। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने अपने सारे सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब लंबे समय की शांति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ अभी भी भरोसे की कमी है।