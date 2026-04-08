मिडिल-ईस्ट की सुरक्षा में नया मोड़, सऊदी और UAE को मिला तेहरान के सस्ते ड्रोन का तोड़!

टेरा ड्रोन ने पिछले महीने यूक्रेन की एक स्टार्टअप कंपनी अमेजिंग ड्रोन्स के साथ साझेदारी करके सैन्य बिक्री क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी ने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए शाहेद हमलों का मुकाबला करने के लिए टेरा ए1 नामक एक इंटरसेप्टर ड्रोन डिजाइन किया है। हालांकि यह अभी तक युद्ध में परीक्षण नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसे परीक्षण के लिए यूक्रेन की सेना को सौंप दिया जाएगा। यहां यह बता दें कि टेरा ड्रोन पहले से ही सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको को सर्वेक्षण और निरीक्षण ड्रोन की आपूर्ति करती है।