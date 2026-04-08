भारतीयों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए तेहरान से साधा संपर्क

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद भारत को ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद जगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में भारत के 16 जहाज फंसे हैं, जिनमें अधिकांश तेल और गैस के हैं। इन जहाजों में 2 लाख टन से अधिक एलपीजी है, जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। इन जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत ईरान से लगातार संपर्क बनाए हुए है। आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी प्रकार की अस्थिरता भारत की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा बन सकती है।