पाकिस्तान नहीं, चीन ने करवाया अमेरिका-ईरान सीजफायर: पहली बार आया सामने, कहा- ‘हमने 26 बार फोन पर की बात’

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा, 'ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से चीन शांति को बढ़ावा देने और लड़ाई रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।' उन्होंने बताया कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संबंधित देशों के विदेश मंत्रियों से 26 बार फोन पर बात की, जबकि मध्य पूर्व के लिए चीन के विशेष दूत ने कूटनीतिक प्रयास तेज किए। माओ निंग ने आगे कहा कि चीन और पाकिस्तान ने खाड़ी व मध्य पूर्व में शांति के लिए पांच सूत्रीय संयुक्त पहल भी की है। चीन खुद को जिम्मेदार मानते हुए इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने का योगदान जारी रखेगा।