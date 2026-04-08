मिडिल ईस्ट के बाद एक और नई टेंशन, ताइवान के सैनिकों को अपना गुप्त एजेंट बना रहा चीन, कैसे खुली पोल?

इस हफ्ते एक अमेरिकी रेकॉनिसेंस प्लेन इन जोन्स में घुसा था, जिसके बाद चीन की ये हरकतें और भी ध्यान खींच रही हैं। ताइवान अब इन ग्रे जोन टैक्टिक्स का मुकाबला करने के लिए अपनी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा है और अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स के साथ समुद्री निगरानी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।