चीन जल्द कर सकता है हमला? ताइवान के पास दिखे 26 चाइनीज़ फाइटर जेट्स और 6 जहाज

चाइनीज़ सेना की इन गतिविधियों से इस बात की अटकलें तेज़ हो गई हैं कि चीन जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकता है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि चीन भी ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि जब तक वह राष्ट्रपति हैं, तब तक चीन की तरफ से ताइवान पर हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बात की चीन ने पुष्टि नहीं की है और न ही चीन ने ऐसा कुछ कहा है कि वो ताइवान पर हमला करेगा या नहीं और करेगा, तो कब करेगा? हालांकि दोनों देशों के बीच स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है।