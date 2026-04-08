सीजफायर फेल? शांति समझौते के कुछ घंटे बाद ही ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमला

लवन द्वीप ईरान का प्रमुख ऑफशोर ऑयल टर्मिनल है, जहां से देश का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और गैस निर्यात होता है। यह द्वीप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का महत्वपूर्ण रास्ता है। हमले से तेल निर्यात पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान की नेशनल ऑयल रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसे दुश्मनों का कायरतापूर्ण हमला बताया। फायर फाइटर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के लिए अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।