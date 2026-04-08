10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 कमान सेंटर तबाह, इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला

Israel Lebanon War: अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को सीजफायर हो गया है। शांति समझौता की शर्तों के अनुसार, अब होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा। इस समझौते की वजह से दुनिया भर के देशों ने राहत की सांस ली है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल की सेना का कहना है कि उसकी सेनाओं ने कुछ समय पहले लेबनान में 2 मार्च को शुरू किए गए नए सैन्य अभियान के बाद से सबसे बड़ा हमला किया है।