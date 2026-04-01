डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा- ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देश पर लगेगा 50% टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह भी कहा कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने परमाणु ढांचे के अवशेषों के संबंध में उन्होंने कहा कि दबे हुए परमाणु डस्ट को वह खोदकर निकालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही है। उससे कोई भी गतिविधि छुपी नहीं रहेगी।