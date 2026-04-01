लेबनान में इजराइली हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने पाक सेना प्रमुख को घुमाया फोन, क्या हुई बात?

ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच आज ही युद्ध विराम पर समझौता हुआ है। इसके बावजूद इजराइल ने ईरान में हमला कर दिया है। साथ ही इजराइल ने लेबनान पर भी आक्रामक हमले किए। जिसके बाद ईरान ने चिंता जाहिर की है।