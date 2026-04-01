‘होर्मुज स्ट्रेट अब बंद’: इजरायल ने तोड़ा सीजफायर तो भड़का ईरान, जहाजों को लेकर दी ये धमकी

Strait of Hormuz Closed: अमेरिका-ईरान के बीच घोषित दो हफ्ते के सशर्त सीजफायर महज एक दिन में हिल गया। इजरायल द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरानी नौसेना ने खाड़ी में मौजूद सभी जहाजों को चेतावनी भेजी है कि बिना ईरानी अनुमति के कोई भी जहाज होर्मुज पार नहीं करेगा, अन्यथा उसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाएगा।